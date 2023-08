Calcio: l’Avellino si presenta e batte 3-2 la Folgore Caratese

Siamo ancora al 17 agosto, ma già si respira aria di campionato. La prima edizione del Memorial “Sandro Criscitiello” è l’occasione perfetta per vedere nuovamente i Lupi calcare il sintetico del “Partenio-Lombardi”, oggetto di restyling e reso disponibile in extremis.

La serata ha visto, a partire dalle ore 20, la presentazione delle nuove divise di gioco, targate Magma. La novità è rappresentata dall’inserimento, nel completo per le partite in casa di strisce bianche ad intervallare il verde, colore simbolo dell’Irpinia. Vi è un chiaro richiamo ai fasti della Serie A, precisamente alla stagione 80/81. La divisa per i match in trasferta è caratterizzata dal colore bianco intervallato da una striscia centrale di colore verde. Presentate anche la terza maglia e la divisa dei portieri, quest’ultima con omaggio al compianto Mimmo Cecere, scomparso pochi mesi fa.

Novità importante è stata annunciata nel corso della serata dal patron Angelo Antonio D’Agostino, il quale ha annunciato la riapertura della campagna abbonamenti, con chiusura fissata al 31 agosto, accogliendo la richiesta di parte della tifoseria.

Passando al calcio giocato, l’Avellino ha disputato un’amichevole contro la Folgore Caratese, società lombarda militante in Serie D. Il match amichevole ha visto la vittoria del team di Massimo Rastelli per 3-2. Bomber Patierno in grande spolvero; il nuovo numero 9 dei Lupi è stato autore di una doppietta, in entrambi i casi con uno stacco di testa imperioso. L’altra marcatura dei lupi è stata di Thiago Cionek, anch’egli di testa. Per la Folgore Caratese le marcature sono state di Panatti, con uno splendido tiro a giro, imparabile per l’incolpevole Ghidotti, e di Kyeremateng, allo scadere della prima frazione di gara.

Buona prestazione quella dell’Avellino, si intravedono già alcune linee di gioco interessanti ed alcuni elementi presentano un’ottima condizione fisica, vedasi Patierno. Altre note positive certamente Lores Varela e la catena di destra della manovra offensiva avellinese, con Cancellotti protagonista. Apparsi leggermente in difficoltà D’Angelo e Marconi, probabilmente un po’ indietro dal punto di vista fisico.

Di seguito il tabellino della gara:

AVELLINO: Ghidotti; Tito (78° Ricciardi), Benedetti, Cionek (46° Mulè), Cancellotti (78° Falbo); D’Angelo (72° Maisto), Palmiero (57° Matera), Dall’Oglio (84° Plescia); Lores Varela (78° D’Amico); Patierno (84° Pezzella), Marconi (72° Sgarbi). (All. Rastelli)

FOLGORE CARATESE: Piga, Paltrinieri, Arpino, Gritti, Silvestre; Rosa, Confalonieri; Panatti, Clerici (69° Diop), Ortelli; Kyeremateng (80°Silano) (All. Espinal)

MARCATORI: Patierno 5° p.t, Panatti 6° p.t (FC), Cionek 17° p.t, Kyeremateng 46° p.t (FC), Patierno 2° s.t,